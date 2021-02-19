Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.