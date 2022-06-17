Aylarca çalıştılar, bu sınav için hazırlandılar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sadece saatler kaldı.

Son bir yılda daha az dışarı çıktılar, daha az arkadaşlarıyla buluştular. Hayallerindeki üniversiteyi kazanabilmek için gece gündüz ders çalıştılar.

Üniversiteye giriş aşamasında yapılan YKS iki gün boyunca üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 3 milyondan fazla üniversite adayı sınavı kazanabilmek için ter dökecek.

"Yeni konuya kesinlikle çalışmasınlar"

Heyecan dorukta. Peki son saatlerde ders çalışmak doğru mu?

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Konuk konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni konuya kesinlikle çalışmaları mümkün değil, yapmamaları lazım. Çünkü konular karışmaya başlayacak. Bildikleri ama gözden kaçırdıkları bir başlık varsa onların denemelerine, testlerine, soru çözmelerine devam edebilirler."

'Sınav öncesi telefonla çok görüşme yapmak heyecana neden olabilir'

Sınav öncesi telefondan da uzak durmak gerektiğini belirten Konuk, "Akrabaların, amcaların, dayıların, teyzelerin hepsini aramaya gayret etmeyelim. Onların bizlere söyleyeceği her şey başka bir heyecana bizi götürebilir. Şu anda "elimden ne gelirse ben onu yapacağım" diye telkinde bulunsunlar" dedi.

"Yoğurt, ayran, yağlı yiyecekler tüketilmemeli"

Beslenme de motivasyon kadar önemli.

Konuk, yoğurt, ayran, yağlı yiyecekler uzak durulması gerektiğini, bu besinlerin rehavet ve uyku getirdiğinin altını çizdi.

