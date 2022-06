Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ve Başbakan Ana Brnabic ile görüştü.

'Sırbistan'a kimlikle seyahat hayata geçecek'

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"Özellikle yakın bir zamanda kısa süre içinde içişleri bakanlarımız kimlikle seyahat düzenlemesinin uygulamaya geçmesi için protokolü imzalayacaklar ve vatandaşlarımız karşılıklı olarak pasaporta ihtiyaç duymadan çipli kimliklerle seyahat edebilecek ve bu sayı artıracak. Sırbistan bu anlamda altıncı ülke olacak. Bu yıl 300 bini aşkın Sırp turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz."

Çavuşoğlu'na coşkulu karşılama

Çavuşoğlu, Sırbistan'ın ardından Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine geçti, çocuklar tarafından bayraklarla karşılandı, Türk Toplumu’nun temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun çok sayıda ikili görüşmesi oldu

Bakan Çavuşoğlu, Ohri'de Prespa Diyalog Forumu’na katıldı.

Çavuşoğlu, AP Milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye-Hırvatistan ilişkileri, Ukrayna ve Bosna Hersek’teki son gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu, forum kapsamında, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile de görüştü.

Çavuşoğlu Hırvatistan'da

Çavuşoğlu Balkan turu çerçevesinde üçüncü durağı olan Hırvatistan'a geçti.

