ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, iki gün sonra gerçekleştirilecek YKS'ye girecek adaylara yönelik önerilerini anlattı.

Yeni dünyada üniversitenin sadece bir basamak olduğunu belirten Bugay, geçmişte üniversite bitirenlerin bir meslek edindiğini ve ömür boyu aynı meslekte ilerlediğini, bu nedenle de tüm hayatın belirleyicisi olduğunu ifade etti.

Bugay, "Oysa günümüzde meslekler arası iş birliği ve geçişler arttı. Yüksek lisans ve sertifikasyon eğitimleri gençlerin tek bir seçeneğe saplanıp kalması yerine farklı olasılıklar sunuyor. Bu nedenle üniversite tıpkı ABD'de olduğu gibi daha çok gençlere genel kültür ve yaşam becerileri sunan merkezlere doğru evriliyor. Bu nedenle üniversite son değil, ilk basmak ve asla dünyanın sonu değil" diye konuştu.

"Son dört günde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirin"

Sınavda zeka ya da kişiliğin ölçülmediğinin altını çizen Bugay, "Sınavın belirli zamanlarda edindiğiniz yetenek, bilgi ve çalışma alışkanlıklarınızı ölçtüğünü hiç aklınızdan çıkarmayın" dedi.

Bugay adaylara yönelik, "YKS'ye iki gün kala sizi rekabete sürükleyen, eksik, yetersiz hissettiren, kıyaslayan kaygılı arkadaşlarınızdan uzak durun. Kalan süreyi sizi destekleyen, rahat ve huzurlu hissettiren arkadaşlarınızla geçirin. Sevdiğiniz ve huzur veren arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirin" önerisinde bulundu.

Sınav anında stresin normal olduğuna işaret eden Bugay, "Ancak, bu olağan durum sahip olduğunuz bilgi donanımını ve potansiyelinizi sınava aktarmanıza engel olabilir. Sınav anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır. Burnunuzdan alarak ağzınızdan vererek tekrar edeceğiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanızı sağlar. Stresi doğru nefes taktikleri ile yenin" dedi.

"30 dakikalık süre, kararsızlıkla aynı soruda takılarak ziyan edilmemeli"

Aslı Bugay, bu yıl YKS'de öğrenci lehine pek çok yenilik yapıldığını ifade etti. Bunlardan en önemlisi olan baraj puan sınırının olmayışının artık daha fazla adayın üniversite tercihi yapmasına imkan tanıyacağına işaret eden Bugay, yeni düzenleme ile özellikle iki yıllık meslek yüksek okullarına geçişin artabileceğine dikkati çekti.

Bugay, "Yeni düzenleme, özel yeteneği olmasına rağmen baraja takıldığı için okuma şansını ıskalayan öğrencilerin de yüzünü güldürecek" dedi.

Bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan TYT süresinin 30 dakika uzatıldığını hatırlatan Bugay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin en çok şikayet ettiği konu 'sürem yetmedi' sorunuydu. Bu yıl adaylara, TYT'de 120 soru için 135 dakika yerine 165 dakika süre verilecek. 30 dakikalık süre artışı öğrencilerin kaygısını giderecek. Ancak bu ek süre öğrencilerin rehavete kapılmasına sebep olmamalı. 30 dakikalık süre, kararsızlıkla aynı soruda takılarak ziyan edilmemeli.

Adaylara, TYT oturumundaki 30 dakikalık ek süreyi iyi değerlendirmelerini ve bir soruya takılıp zaman kaybetmemelerini öneriyorum. Olası doğru seçeneği bulduktan sonra hemen diğer soruya geçilmeli. Eğer hala önceki soru ile ilgili bir kaygı varsa yanına işaret koyup, sınav sonunda kalan sürede soruya tekrar bakılmalı. Aynı soruda uzun süre vakit harcanılmamalı. Aynı soruda uzun süre zaman harcamak hem zaman kaybına hem de kaygının yükselmesine neden olur. Kararlı olun, işaretleyin ve diğer soruya geçin."