Bütçeye ve kişiye özel tasarımlar yaparak müşterilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren 75'inci Yıl Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, okul atölyesinde minibüsleri lüks karavana dönüştürüyor.

Öğretmen Nefi Burgaz, Türkiye'de şu anda tek olduklarını ama devamının geleceğini düşündüğünü belirterek, "Biz yol açtık, metal işleri, elektrik, elektronik bölümü, bilişim bölümü ve mobilya bölümü ortak projesidir bu. Ağırlık mobilya bölümü olarak devam etti." dedi.

Her ayrıntısıyla ilgilenilen karavanların bakımı da okulda yapılıyor.

Öğrenciler, meslekleri için büyük bir deneyim kazanırken ekonomik yönden de ailelerine destek oluyor.

Öğrenciler, siparişlere yetişmekte de zorlanıyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ali Güler