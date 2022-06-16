Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran’da uygulanacak. 165 dakika sürecek sınavda, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri’nden 120 soru olacak.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri 19 Haziran saat 10.15’te, üçüncü oturum Yabancı Dil Testi ise aynı gün saat 15.45’te yapılacak.

Alan Yeterlilik Testleri 180 dakika sürecek. Adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk bir kitapçık verilecek.

Yabancı Dil Testi ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 120 dakikalık sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yanınıza sınav giriş belgenizi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgenizi almayı unutmayın.

YKS’ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz.