Yılmaz: Tasarımdan seri üretime kendi savaş gemisini denize indirebilen 10 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST kapanış törenine katıldı.

TEKNOFEST'in paydaşlarını yürekten tebrik eden Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen etaptan sonra İstanbul'daki yerli ve milli teknoloji coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılmaz, TEKNOFEST'in 2018'den bu yana Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna yön veren bir iklim oluşturduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun, bu festivallerde ete kemiğe büründüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şunu çok iyi biliyoruz, teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için teknoloji üreten bir ülke olma iddiamız hayati önemdedir. 2018'de ilk kez bu festival düzenlendiğinde 20 bin yarışmacı katılmıştı. Bu yıl 1 milyon 100 bin gencin başvurusuyla ulaşılan düzey her türlü takdiri hak ediyor. Dahası, 100'e yakın ülkeden gelen gençlerin de bu heyecana ortak olması, TEKNOFEST'in küresel bir marka olduğunu gösteriyor."

Yılmaz, roket yarışmasından model uydu yarışmasına, insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine, havacılıktan, yapay zekadan engelsiz yaşam teknolojilerine kadar pek çok yarışmanın büyük bir heyecanla tamamlandığını belirterek, bu yıl ilk kez düzenlenen Su Altından Atılan Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ile Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması'nın da teknoloji tutkunlarına yeni ufuklar açtığını dile getirdi.

Bu yarışmalarda elde edilen birikimin, gelecek için çok daha büyük atılımların habercisi olduğuna inandığını ifade eden Yılmaz, festival boyunca hava gösterilerinden konserlere, sahne performanslarından sergilere, atölyelerden simülasyon alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede etkinliklerin icra edildiğini aktardı.

Yılmaz, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar alanları ve öğrencilere özel ilk uçuş deneyimleriyle ziyaretçilere unutulmaz hatıralar bırakıldığını kaydederek, "Bu yıl TEI'nin geliştirdiği TF-6000 motorunun ilk kez halkımızın önünde çalıştırılması da milletimizin teknoloji yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olmuştur. Diğer yandan bu yıl TEKNOFEST'te öne çıkan son derece önemli bir alan daha var. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak şunun altını çizmek isterim, tarım sektörü stratejik bir sektördür, modası hiçbir zaman geçmeyecek bir şeydir. Tarımı teknolojiyle buluşturduğunuz için özellikle en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda dereceye giren tüm takımları ve yarışmacıları kutlayarak başarı dileklerini ileten Yılmaz, sadece kazananları değil yenilikçi fikirleriyle geleceği şekillendiren, cesur adımlar atan, fikirlerini paylaşan tüm katılımcılara da şükranlarını sunduğunu belirtti.

"Tasarımdan seri üretime kendi savaş gemisini denize indirebilen 10 ülkeden biriyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayisinde son yıllarda artan yerli ve millilik oranına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Savunma sanayimizin lokomotifliğinde, yerli ve milli ürün geliştirme konusunda adeta bir devrim yaşıyoruz. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'leri aşan millilik oranımız tam anlamıyla devrim kelimesini hak ediyor. Bu devrime katkıda bulunan her bir insanımıza, kuruluşumuza teşekkür ediyorum. Bugün savunma sanayi ihracatında dünyanın 11'inci ülkesiyiz. Yakın bir gelecekte savunma sanayi ihracatımız 10 milyar doları aşıp çift haneli seviyelere ulaşacak. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyada ilk 3 arasındayız. Tasarımdan seri üretime kendi savaş gemisini denize indirebilen 10 ülkeden biriyiz. Bütün bunlar savunma sanayimizin ulaştığı düzeyi gösteriyor. Yerli üretim İHA ve SİHA'larımız, uçak ve helikopterlerimiz, deniz platformlarımız, insansız araçlarımız, radar ve elektronik harp sistemlerimiz, zırhlı kara araçlarımız ve tanklarımızla caydırıcı gücümüz her geçen gün artmaktadır."

Çelik Kubbe sisteminin envantere katılmasının da bu alandaki yeni bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüm bu kazanımların bir sonuç değil, başlangıç olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, daha gidecek çok yol ve başaracak çok işin var olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayindeki ilerlemelerimizin yanı sıra yapay zeka, blok zincir teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve siber güvenlik alanlarında da yeni hamlelerimiz hazırlanmaktadır. Aynı zamanda dijitalleşme alanında da ülkemiz kendi girişimlerini hayata geçirmektedir. Kısa süre önce hizmete giren NSosyal platformu, dijital tekellere karşı ortaya konan önemli bir alternatif olarak kısa sürede 1 milyon 300 bin katılımcıya ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin yalnızca savunma alanında değil, teknolojinin bütün boyutlarında iddia sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugüne kadar yazılan başarı hikayelerini bu ülkenin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri ortaya koydular. Bundan sonra da bu mirası daha ileriye taşıyacak olan TEKNOFEST kuşağıdır. TEKNOFEST kuşağına, gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Başardınız, başarmaya devam edeceksiniz inşallah."

"Türkiye Cumhuriyeti olarak hem güçlü olacağız hem de hakkı savunacağız"

Yılmaz, gençlerin azmiyle, başarısıyla Türkiye Yüzyılı'nın daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgüvenli olacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın teknolojinin yüzyılı olacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünya farklı bir dönemden geçiyor. Hiçbir kimsenin, devletin, uluslararası kurumun merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. 'Ben güçlüysem istediğim her şeyi yaparım.' anlayışıyla hareket edenleri görüyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini hep birlikte görüyoruz. İşte bu adaletsizliğin, karanlığın hüküm sürdüğü dünyada geçmişimizden, medeniyetimizden aldığımız güçle daha adaletli bir dünya mümkün diyoruz. Sadece Birleşmiş Milletler anlamında değil, teknolojide de 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem güçlü olacağız hem de hakkı savunacağız. Sadece güçlerine dayananlar hiçbir zaman bir kudret oluşturamazlar. Biz gücü adaletle, merhametle, hukukla buluşturarak, kudretli bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun için de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birliğimiz, beraberliğimizi pekiştirerek bir yandan ülkemizi daha yüksek seviyelere taşıyacak diğer yandan tüm mazlumlara, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlumlara sahip çıkan bir güç olarak yer yüzünde adaletin tesisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, törende TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Selçuk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a katılımlarından dolayı plaket verdi.