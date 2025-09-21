Açık 19.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.09.2025 18:30

İletişim Başkanı Duran: İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz

İletişim Başkanı Duran, "Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkelerin, tarihin doğru tarafında yer aldığını belirten Duran, bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz."

