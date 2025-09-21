Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.09.2025 11:55

Yargıtay: Sürekli alkol alan ve eşine kötü davranan koca tam kusurlu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol alıp eşine kötü davranan, eşinden habersiz başkalarına borçlanan kocanın boşanmada tam kusurlu sayılarak tazminat ödemesine ilişkin istinaf mahkemesi kararını onadı.

Yargıtay: Sürekli alkol alan ve eşine kötü davranan koca tam kusurlu

Dairenin kararına göre, Amasya'da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol aldığını, eve geç vakitlerde geldiğini, alkollü şekilde eve geldiğinde taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaretler ettiğini belirterek, boşanma davası açtı. Eşinin ayrıca başka kişilerden borç aldığını da belirten kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek, boşanmalarına karar verilmesini ve lehine nafaka ile tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davalı koca, tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu, eşinin evi terk ettiğini ileri sürdü ve davanın reddine karar verilmesini istedi.

Aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli alkol kullanan, alkol kullandığı zamanlarda davacı kadına kötü davranan, eşine hakaretlerde bulunan ve haddinden fazla borçlanan erkeği tam kusurlu bularak tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin davacı kadına aylık nafaka ile 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Erkeğin yerel mahkeme kararına itirazı üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı kadının düzenli gelirinin bulunması nedeniyle nafakanın kaldırılmasına, diğer yönlerden ise verilen kararın uygun olduğuna karar verdi.

İstinaf mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkek tarafının kararın bozulması yönündeki itirazının yerinde görülmediği ifade edildi.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
AYM’ye yapılan bireysel başvurular 13 yılda 699 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
FETÖ operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
11:50
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor
11:39
TAM'a katılan ATM sayısı 12 bine yükseldi
11:58
TEKNOFEST İstanbul'da son gün heyecanı
11:14
AYM’ye yapılan bireysel başvurular 13 yılda 699 bini aştı
10:59
Emine Erdoğan, ABD'de "Anadolu'nun hazinelerini" tanıtacak
Timbriada Antik Kenti’nde 2 bin 200 yıllık kiler ve aşevi bulundu
Timbriada Antik Kenti’nde 2 bin 200 yıllık kiler ve aşevi bulundu
FOTO FOKUS
Dünyada 57 milyon, Türkiye'de yaklaşık 700 bin alzheimer hastası bulunuyor
Dünyada 57 milyon, Türkiye'de yaklaşık 700 bin alzheimer hastası bulunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ