CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda seçimlere geçildi

CHP Genel Başkanı Özel, saat 10.00'da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne gitti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir oldu.

Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.

Seçimlere geçildi

Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir söz alarak, oluşan zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yaptıracağını söyledi.

Emir, delegelerin parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayı topladığını anımsatarak şöyle konuştu: "48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var. Bu usulü bir zaruret. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım."

Emir, daha sonra Genel Başkan, PM ve YDK üyeleri hakkında ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamasının, oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

Seçimler blok liste ile yapılacak

Devamında bazı kurultay delegeleri, seçimlerin blok liste usulü ile yapılması için Divan Başkanlığına önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek.

Murat Emir ardından, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

Genel Başkanlık oylaması 1 saat sürecek

Genel Başkan seçiminin ardından PM ve YDK üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak.

Genel Başkanlık için oylama 11.55'te başlarken ve 13.00'e kadar sürecek.

Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 911 kurultay delegesi sandığa gidecek. Tedbiren görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri ile milletvekili olmayan Parti Meclisi üyesi delegeler ise oy kullanmayacak.

Bu arada Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.