Gündem
TRT Haber 21.09.2025 09:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yapıyorsak coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesi için yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yapıyorsak coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesi için yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Görüşmelerin ilk gününde 23'ünde BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Özellikle Gazze konusunu gündeme getireceğim, Türkiye'nin uluslararası barışa yaptığı katkılara değineceğim. Türkiye'nin yürüttüğü dış politikasını bir kere daha anlatacağım.

Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özellikle birçok ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır. 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin de yeni yönetimiyle orada bulunması bizim için de sevindirici bir özelliktir. 

Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi planlıyorum. Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerle atılacak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Trump ile görüşeceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında yer alacak. Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. 

2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretimize geldi. Görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Biz her zaman Filistin'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var bu tabi sevindirici. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da birkaç Filistin'i tanıyan ülke de göreceğiz. 

Suriye'nin bağımsızlığına kavuşmuş olması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Katar'da biz de Şara ve arkadaşıyla görüşmemiz oldu. Ankara'da da ağırlayacağız. BMGK vesilesiyle Türk Evi'nde bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, elimizden gelen tüm imkanı kullanacağız.

Sağır duymaz uydurur, sürekli bir şeyler uydurup duruyor. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorup yapmadık. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok bizzat Trump ile yaparız.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
ABD Birleşmiş Milletler Donald Trump Filistin Devleti Recep Tayyip Erdoğan
