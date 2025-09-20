Burhanettin Duran: Özgür Özel’in açıklamaları apaçık bir akıl tutulması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarının apaçık bir akıl tutulması olduğunu vurgulayan Duran, "Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir." dedi.

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmekte"

Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı için New York’a gideceğini ve BM Genel Kurulu’nda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştireceğini, ardından Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini açıkladı.

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir." diyen Duran, "Özel’in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır." ifadelerini kullandı