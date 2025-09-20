Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.09.2025 23:03

Burhanettin Duran: Özgür Özel’in açıklamaları apaçık bir akıl tutulması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır" açıklamasını yaptı.

Burhanettin Duran: Özgür Özel’in açıklamaları apaçık bir akıl tutulması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarının apaçık bir akıl tutulması olduğunu vurgulayan Duran, "Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir." dedi.

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmekte"

Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı için New York’a gideceğini ve BM Genel Kurulu’nda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştireceğini, ardından Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini açıkladı.

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir." diyen Duran, "Özel’in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır." ifadelerini kullandı

ETİKETLER
Burhanettin Duran CHP İletişim Başkanlığı Özgür Özel Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu ve Bak Rize'de: Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de Gazzeli mazlumların sesi olacak
22:19
Bakan Uraloğlu ve Bak Rize'de: Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
22:14
Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneği
21:52
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
21:23
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
21:08
Cevdet Yılmaz'dan Özel'e tepki: Politika üretemeyen polemik üretir
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST kanser hastalarına da umut olacak
TEKNOFEST kanser hastalarına da umut olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ