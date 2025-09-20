Açık 14.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.09.2025 21:54

Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir." diyen Çelik,  "Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de 'tasfiye' edildiği bir süreç yönetiyor" açıklamasını yaptı.

Çelik, "CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor" ifadesini kullandı.

"CHP'nin 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünyanın dikkat kesileceğinin altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın
değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir.

CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda vardır." 

OKUMA LİSTESİ