TRT Haber 20.09.2025 21:00

Cevdet Yılmaz'dan Özel'e tepki: Politika üretemeyen polemik üretir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz'dan Özel'e tepki: Politika üretemeyen polemik üretir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır." diyen Yılmaz,  muhalefetten milli meselelerde sorumlu bir dil ve yaklaşım beklediklerini vurguladı:

"Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz. Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olduğuna işaret eden Cevet Yılmaz, "Dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."

Cevdet Yılmaz Son Dakika Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Dış Politika CHP
