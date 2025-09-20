TEKNOFEST kanser hastalarına da umut olacak

Bu yıl 13.’sü düzenlenen ve İstanbul’un ev sahipliğinde devam eden TEKNOFEST, ziyaretçilerini son derece gelişmiş teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor.

Atatürk Havalimanı içerisindeki etkinlikte elbette başrolde milli savunma sanayii ürünleri var. Ancak bu yıl geçmişten farklı olarak sağlık ve tarım başta olmak üzere toplumu ilgilendiren konularda da önemli yarışmalar düzenlendi.

Onkolojide 3T yarışması da bu yıl TEKNOFEST’in en önemli işlerinden biriydi. Akciğer kanseri özelinde projeler üreten gruplar, hastalığın teşhis, tanı ve tedavisi gibi konularda sundukları çözüm önerileriyle birincilik ipini göğüslemeye çalıştı.

[Onkolojide 3T yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu.]

Kanser tedavisinde yenilikçi çözüm arayışı

Cansağlığı Vakfı Genel Müdürü Perihan Kılınç, Onkolojide 3T yarışmasının ilk kez düzenlendiğini belirtiyor ve 3T’nin açılımının tümör, tanı ve tedavi olduğu bilgisini paylaşıyor.

Bireyselleşmiş ve hassas tedavi teknolojileri geliştirerek kanser alanında yenilikçi tedavi çözümleri üretmeyi hedeflediklerini vurguluyor Kılınç. Yurt içinden ve yurt dışından gelen lisans, lisans üstü ve doktora öğrencilerinin takımlar halinde yarıştığını anlatıyor.

Yarışmada sadece derece girenleri değil değerli gördükleri tüm projeleri destekleyeceklerinin altını çiziyor Kılınç ve “Bu sürecin sonunda akciğer kanseri alanında biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerin kullanılmasıyla ortaya çıkarılmış bir tedavi yönteminin hizmete sunulabilmesini amaçlıyoruz. Bunun için de gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” diyor.

[Öğrencilerin projeleri gelecek dönemde Cansağlığı Vakfı tarafından desteklenmeye devam edecek.]

“Sadece tümörlü hücreyi hedef alıyoruz”

Ece Özdemir, ekip arkadaşlarıyla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi adına yarışmaya katılmış. Akciğer kanserine yönelik bir tedavi geliştirmeyi hedeflediklerinden bahsediyor. Proje kapsamında henüz literatürde tanımlanmamış bir tanı için biyobelirteç keşfi yaptıklarını vurguluyor.

Çalışmalarının devam ettiğini anlatıyor Özdemir ve “Projemizin sağlıklı hücrelere herhangi bir toksik etkisi olmadığını düşünüyoruz. Hastaların sağlıklı hücrelerine zarar vermeden sadece tümörlü hücreleri yok etmeyi planlıyoruz. Kişiye özel bir tedavi olacağı için de yüksek bir başarı oranı yakalayacağımıza inanıyoruz.” görüşünü paylaşıyor.

[Organizasyon kapsamında akciğer kanserine yönelik projeler yarıştı. ]

“İlacımızın patentini almak istiyoruz”

Emre Kundakçı ise Marmara Üniversitesi’nde öğrenci. Hem kendi okullarından hem de Saraybosna Üniversitesi’nden ortak bir ekip kurmuşlar. Akciğer kanserinde ‘sıradışı’ olarak kabul edilen yüzde 5’lik kesimle ilgileniyorlar. Kundakçı’nın bahsettiği yüzde 5 sigara içmeyen ya da ailesinde kanser tanısı olmayan grup.

Mutasyon geçiren hücrelere karşı iki ilaç geliştirdikleri bilgisini paylaşıyor Kundakçı ve “Çalışmalarımız bu ilaçların kansere karşı yüzde 50’ye yakın başarıyla bir tedavi süreci başlattığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte patent almak için gerekli başvuruları yapacağız. Vatanımıza bir hizmet olarak gelecekte bu kanser ilacının ülkemizde kullanılabilmesini hedefliyoruz.” diyerek projelerini özetliyor.

[Onkolojide 3T yarışmasında katılan kimi yarışmacılar gelecekte patentli ilaçlarını çıkarabilme hedefinde.]

Türk gençler tedavide ‘sil baştan’ süreci son erdirebilir

Ceren Akaydın ve arkadaşları da İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi. Yarışmaya katıldıkları proje temel olarak ilacın etkileri üzerine odaklanıyor. Normalde kanser ilacı alan hastalarda bir süre sonra ilaca karşı bağışıklık görülebiliyor. Bu kez de doktor farklı bir ilaca geçiyor. Bu da bazı şeyleri sil baştan yapıyor. Ayrıca hastanın moral ve motivasyonunu da olumsuz etkiliyor.

İstanbul Tıp Fakültesi adına yarışan ekip işte bu noktada önemli bir çalışmaya imza atıyor. Ekipteki yazılımcılar önce bir program oluşturuyor. Sonra tıp okuyan uzmanlar bu program üzerinden yeni bir model geliştiriyor. Hastanın kullandığı ilaçta devamlılık sağlayan bu yöntem ile az önce bahsettiğimiz ve hem doktoru hem hastayı olumsuz etkileyen sürecin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ceren Akaydın, bu alanda ‘insanlara dokunabilmenin’ çok değerli olduğundan bahsediyor. En temel amaçlarının hastalığa yakalanan kişilerin hayatlarını mümkün olduğunca normal şekilde sürdürebilmeleri olduğunun altını çiziyor.

Kurgu: Hakan Canlı - TRT Haber

