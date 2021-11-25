Eren Kış -7 operasyonları kapsamında; Bitlis ili Merkez ilçesi kırsalında, kış üslenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca, 22 Kasım 2021 tarihinde, Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Yeşil ve Turuncu listede yer aldıkları belirlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ttkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin kod adlı Leyla Şeyho isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 2 milyon liraya kadar ödülle ”YEŞİL” kategoride arandığı belirlendi.

Diğer teröristin Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Soreş Kars Roni kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle ”TURUNCU kategoride arandığı tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Teröristin 1 Haziran 2021 tarihinde Bitlis/Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel AKİ’nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz'ın yaralanması olaylarının faillerinden birisi olduğu tespit edildi.