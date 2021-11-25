Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın 47 ülkedeki 414 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, "Eğitim faaliyetleri yürüttüğümüz ülkeler, ABD'den Avustralya'ya, Arnavutluk'tan Nijer'e kadar farklı coğrafyaları kapsamaktadır. Afrika kıtasında ise 25 farklı ülkede eğitim faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfınca "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla ilki çevrim içi ortamda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zirvenin amacının, eğitim alanında önde gelen karar alıcılarını, politikacıların, eğitim otoritelerini, entelektüelleri, akademisyenleri, alan uzmanlarını ve eğitim kurumu yöneticilerini bir araya getirerek, eğitim alanında yaşanan yeni gelişmelerin, eğitime ilişkin gelecek perspektiflerinin ve kuramsal yaklaşımların tartışılacağı uluslararası bir tartışma platform oluşturmak olduğunu aktaran Akgün, böylece, dünyanın dört bir yanında eğitim alanında yaşanan gelişmeleri kapsayan ve farklı ülkelerden deneyimlerin paylaşılmasına da imkan tanıyan küresel bir buluşma noktası oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Zirvede, "Dijitalleşmenin Uluslararasılaşmaya Etkisi", "Müfredatın

Uluslararasılaştırılması", "Eğitimin Geleceği", "Eğitimin Yeniden Modellenmesi", "Eğitim ve Toplumsal Adalet", "Eğitim ve Kalkınma" konularının tartışılacağını, ayrıca çeşitli ülkelerden derlenen "Eğitimde İyi Örneklere" ilişkin videolar ve e-sergi olarak katılımcıların beğenisine sunulacağını aktaran Akgün, tartışmaların daha sonra raporlaştırılacağını ve video kayıtlarının da ilgili sosyal mecralar ve zirvenin kalıcı internet sitesi üzerinden kamuoyunun dikkatine sunulacağı dile getirdi.

TBMM tarafından 2016'da çıkarılan 6721 sayılı kanunla kurulan, kar amacı gütmeyen bir kamu vakfı olduklarını belirten Akgün, özerk yönetimli bir kurum olan vakfın gelirlerinin kamu bütçesinden yapılan hibeler, eğitim faaliyetleri ve bağışlardan oluştuğunu ifade etti.

Vakfın faaliyetlerini Cumhurbaşkanı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde yürüttüğünü aktaran Akgün, yurt dışında da ilgili ve yetkili eğitim otoriteleri ve diğer eğitim aktörleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını, küresel olarak eğitim ağlarının meşru ve aktif bir ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Akgün, halen Türkiye'de 100 civarında üniversiteyle resmi bir iş birlikleri varken yurt dışında da pek çok üniversite ve akademisyen ile aktif iş birliği yaptıklarını, bugünkü zirve toplantısının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu belirtti.

Vakfın kuruluş amacının, uluslararası alanda insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek olduğunu söyleyen Akgün, "Bu amaçla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim kademlerinde okullar, farklı eğitim kurumları ve yurtlar açmak ve işletmek temel fonksiyonlarımız arasındadır." dedi.

Eğitim faaliyetlerine ilişkin anlayış esaslarından da bahseden Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı, tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket etmektedir. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri olarak kabul eder, Anadolu'nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturmayı amaçlar. Ülkemizin girişimci ve insani dış politikasına katkı sağlarken, Türkiye'de de eğitimin uluslararasılaşmasına katkı sunmaktadır. Nihai hedefimiz tüm dünyada erdemli ve iyi insanlar yetiştirmektir." diye konuştu.

Vakıf, okul çağına gelmiş her çocuğun kaliteli eğitime ulaşabilmesi amacına hizmet ediyor

Prof. Dr. Birol Akgün, şöyle devam etti:

"Türkiye Maarif Vakfı 6 kıtada, 47 ülkedeki 414 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet vermektedir. Eğitim faaliyetleri yürüttüğümüz ülkeler, ABD'den Avustralya'ya, Arnavutluk'tan Nijer'e kadar farklı coğrafyaları kapsamaktadır. Afrika kıtasında ise 25 farklı ülkede eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Okullarımızın bulunduğu ülkelerin 19'u, BM raporlarına göre en az gelişmiş ülkeler listesinde yer alan ülkelerdir. Okullarımızdan mezun olan başarılı öğrencilerimizi, Türkiye'nin eğitimde uluslararasılaşma perspektifi çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelerde okuması için burs destekleri sağlıyoruz. Vakıf, tüm bu fonksiyonlarıyla BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ifade edilen, okul çağına gelmiş her bir çocuğun kaliteli eğitime ulaşabilmesi amacına hizmet etmekte ve Türkiye'nin insani temelli, paylaşımcı ve kalkınmada dayanışmayı önceleyen dış politika yaklaşımının sahadaki yansımasını da temsil etmektedir. Bu çerçevede, özellikle gelişmekte olan ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirerek onların yoksullukla mücadele ve kalkınma politikalarına destek oluyoruz."

Akgün, vakfın özellikle kendi eğitim müfredatını geliştirmek için ciddi bir AR-GE çalışması yaptığını belirterek, "Bu çerçevede, uluslararası alandaki okullarımızda kullanılmak üzere, 'IM' ismini verdiğimiz uluslararası bir Maarif programı geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kendi özgün müfredatlarını geliştirip Terbiye Kurulu onayını alarak uygulamaya başladıklarını ifade eden Akgün, "Okul öncesi düzeyindeki eğitim müfredatımız tamamlandı ve sahadaki pilot çalışmalara da başlamış bulunuyoruz. Şimdi K-12 düzeyindeki bütüncül bir programı olan yeni eğitim markamız da bundan sonraki dönemde okullarımızda kendi özgün programımızla eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Maarif Vakfı dünyanın eğitim literatürüne katkı sunmak için yoğun bir çalışma içerisine girmiştir. Eğitimin farklı konularında araştırma raporları ve analizler hazırlanmakta, sadece okullarımızın ve öğretmenlerimizin değil dünya kamuoyunun da ilgisine sunulmaktadır. Bunların yanı sıra tüm dünyadaki eğitim uzmanları ve profesyonelleri için çok dilli alternatifleriyle birlikte Uluslararası Maarif Dergisi yayımlanmaktadır." diye konuştu.

Akgün, tüm bu eğitim, öğretim ve yayın çalışmalarında hedeflerinin, dünyanın tüm çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği ve adaleti sağlamak, kendi ülkelerinde kendi dil, kültür ve değerlerinden kopmadan, evrensel niteliklerle donanmış güçlü karakterli, girişimci ve erdemli insanlar olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Akgün, zamanla İstanbul Eğitim Zirvesi'nin insanlığın güzel geleceği için iyi niyetini, ümidini ve cesaretini kaybetmemiş siyasal aktörler, entelektüeller ve akademisyenler için tüm bu sorunların tartışılacağı verimli bir eğitim platformuna dönüşeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Eğitim Zirvesi hakkında

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerin iki gün boyunca konuşmacı olarak katılacağı İstanbul Eğitim Zirvesi'nin, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında paylaşılacağı uluslararası bir platform ve marka olması hedefleniyor.

Eğitimin geleceğinin ne olacağı, eğitim ve kalkınma, eğitim ve toplumsal adalet, dijitalleşmenin uluslararasılaşmayı nasıl etkileyeceği, eğitimin yeniden modellenmesi ve müfredatın uluslararasılaşması gibi sorulara cevap aranacak zirvede, OECD, PISA, UNESCO, Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanlar yer alacak.

Zirvede, ödüllü eğitimci ve yazarlar, eğitim alanında küresel ölçekte operasyonlar yürüten iş insanları, dünyaca tanınmış eğitim kurumlarının yöneticileri ve müfredat uzmanlarınca eğitimin geçmişi, geleceği ve eğitimdeki yeni eğilimler konuşulacak.

Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerinin hikayelerinin de paylaşılacağı zirvede bugün, "Eğitimde Yeni Eğilimler", "Eğitimin Geleceği", "Müfredatın Uluslararasılaştırılması" ve "Dijitalleşmenin Eğitime Etkisi" oturumları düzenlenecek. Zirvede, dünyanın 47 ülkesinde faaliyet gösteren Maarif Okullarının çalışmalarından derlenen "Eğitimde İyi Örnekler" video ve fotoğraflar e-Sergiyle katılımcılara sunulacak.

Açık erişimin sağlandığı ve ücretsiz olan zirvedeki tüm oturumlarda Türkçe, Fransızca ve Arapça çeviriler yapılacak.

Katılımcılara sertifika da verilecek zirve, yarın "Eğitim ve Kalkınma", "Eğitimin Yeniden Modellenmesi", "Eğitim ve Toplumsal Adalet" oturumlarının ardından sona erecek.