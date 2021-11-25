Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
Görüşmenin 50 dakika sürdüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısına mesaj göndermiş, İslam ülkelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlarda birlik olunması çağrısını yapmıştı.
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