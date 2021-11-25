Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.
Toplantıda, terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ’daki durum görüşülecek
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
Etiketler: MGK Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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