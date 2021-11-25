Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Ankara'da düzenlenen panele katıldı.

"Hiçbir kelime hislerimi tarif etmeye yetmiyor"

Emine Erdoğan, sözlerine İstanbul'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'i anarak başladı.

"Kadına yönelik şiddet dünyanın sorunu. Yaşanan öyle büyük acı ki hiçbir kelime hislerimi tarif etmeye yetmiyor. Ondan geriye maalesef kalplerindeki ateşin hiç sönmeyeceği bir aile kaldı."

"Şiddetin kökünü kurutmak için el birliği ile çalışmalıyız"

Kadına şiddetle mücadelede toplumsal iş birliğine vurgu yapan Erdoğan şöyle konuştu:

"Güzel ülkemizin de bu yangından nasibini almış olması derinden üzüyor. Bu mücadeleyi tek cepheden veremeyiz, şiddeti toplumuzu damarlarından temizlemek için yalnızca bir alana yoğunlaşmak kalıcı çözüm getirmez. Kökünü kurutmak hepimizin el birliği ile yürüteceği çalışmalara bağlıdır."

"İhbarların sadece biri gerçek olsa bile hepsine gitmeye değer"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da panele katıldı, KADES uygulamasının önemine dikkat çekti.

"240 binden fazla ihbar geldi, ihbarların 130 binden fazlası hakiki. 240 binden 239 bin 99'u sahte bir tanesi gerçek. O bir ihbar bile bütün ihbarları almaya ve hepsine gitmeye değer."

"Sıfır tolerans ilkesiyle kökünü kazıyana kadar çalışacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddetin kökünü kazıyana kadar çalışacaklarını söyledi.

"Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kökünü kazıyana kadar aralıksız çalışacağımızı, durmadan usanmadan devam edeceğimizi buradan bir kez daha bu vesileyle ilan etmiş olalım."

"Ceza caydırıcı değil, yasamanın adım atacağına inanıyorum"

Soylu ve yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na da katıldı.

Kadınları ısrarlı takibe verilen cezanın daha caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Gül şunları söyledi:

"Bu eylemin farklı bir suç haline getirilerek cezasının da daha nitelikli yapılması hususunda da bu toplantıda da değerli fikirlerin çıkacağına inanıyoruz ve yasamanın da bu konuda adım atacağına eylem planındaki bu hedefinde gerçekleşeceğine inancımız tamdır."

