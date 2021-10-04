Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişemeyen vatandaşlar, BiP ve Yaay gibi yerli uygulamalar sayesinde yakınlarıyla kesintisiz iletişim sağladı.

Yerli ve milli haberleşme araçlarının bu tür durumlarda öneminin daha da arttığına dikkati çeken uzmanlar, son dönemlerde yaşanan benzer sıkıntılar nedeniyle yerli uygulamalarının kullanımında her geçen gün artış olduğunu söylüyor.

"Çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel"

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP, Twitter'dan, "En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun! #BiPteyiz" mesajı paylaştı.

BiP güçlü alt yapısıyla kesintisiz iletişim sunuyor

Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP güçlü altyapısı sayesinde milyonlara kesintisiz hizmet sunmayı sürdürüyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sadece Türkiye'de değil dünyanın 192 ülkesinde de hızlı ve güvenli bir iletişim hizmeti veriyor.

"Acil Durum" özelliği var

BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşma seçeneği de mevcut. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını merakla beklenen "Durum Özelliği" ile de buluşturan BiP, "Anlık Çeviri" özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan verirken, sadece normal zamanda değil afet anlarında da "Acil Durum" özelliğiyle kesintisiz iletişim sunuyor.

Dünya genelinde operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in "Grup Taşıma" özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay şekilde BiP'e aktarabiliyor. Kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yabancı menşeli platformlarda yaşanan sorunların, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Bizde davete icabet gerekir…



Yerli uygulamalarımızdan çok güzel çağrılar geliyor.



Tüm vatandaşlarımızı, erişim sorunu yaşamayacakları yerli uygulamalarımıza bekliyoruz.@BiPMobil @dedisocial pic.twitter.com/ISiw5gaLWt — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 4, 2021

Sayan, yerli ve milli uygulamaların önemine dikkat çekerek, "Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" sözlerini kullandı.

Kullanıcılar çok sayıda hata raporu iletti

Üç sosyal medya platformunu da çatısı altında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" paylaşımı yaptı.

Kullanıcılar, web trafiğini ve site etkinliğini izleyen downdetector.com sitesine çok fazla hata raporu iletirken, Twitter'da #facebookdown hashtag'i trend oldu.

Çalışanlar binaya giremiyor

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, sosyal medya hesabından Facebook çalışanlarının kartlarının şirketin kapılarını açmadığını söyledi.

Hisse senetleri düşüşte

Öte yandan küresel erişim krizinin ardından Nasdaq'da işlem gören Facebook hisseleri, yüzde 5'den fazla değer kaybıyla 324 dolardan işlem görüyor.

Facebook, internet üzerinden mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014 yılında 19 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı. Şirket 2012 yılında da Instagramı 1 milyar dolara bünyesine katmıştı.