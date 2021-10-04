Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gözaltına alınan 6 uyuşturucu baronundan 5'i tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 6 uyuşturucu baronundan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü ile serbest bırakıldı.
Ankara, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.
Suçlamaları kabul ettiler
İfadelerinin ardından uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinde Kolombiya'daki Cali Karteli ile bağlantıları olduğunu belirten şüphelilerden 3'ü kokain kaçakçılığı yaptıklarını da kabul etti.
Soruşturma genişletilecek
Çok sayıda kişiyi de teşhis eden şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletilecek.
Operasyon kapsamında şüphelilerin Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu rotası belirlenmişti.
Soruşturmada 6 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına 1 şüphelinin yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü ile serbest bırakılmasına karar verildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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