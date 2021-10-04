Ankara, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

Suçlamaları kabul ettiler

İfadelerinin ardından uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinde Kolombiya'daki Cali Karteli ile bağlantıları olduğunu belirten şüphelilerden 3'ü kokain kaçakçılığı yaptıklarını da kabul etti.

Soruşturma genişletilecek

Çok sayıda kişiyi de teşhis eden şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletilecek.

Operasyon kapsamında şüphelilerin Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu rotası belirlenmişti.

Soruşturmada 6 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına 1 şüphelinin yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü ile serbest bırakılmasına karar verildi.