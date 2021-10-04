Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.
"Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor"
Fotoğraflarla birlikte mesaj da yayımlayan Çavuşoğlu, "Dost ve müttefik Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.
Dost ve müttefik #Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. pic.twitter.com/kvpMvPU3ZU— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 4, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Polonya
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