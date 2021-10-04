Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.

"Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor"

Fotoğraflarla birlikte mesaj da yayımlayan Çavuşoğlu, "Dost ve müttefik Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.