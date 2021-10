Facebook, Instagram ve Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sorunu gidermek için şirkete giden çalışanlar ofise giremedi.

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Facebook çalışanlarının kartlarının kapıları açmadığını yazan Frenkel, “Çalışanların kesintinin boyutunu değerlendirmeye başlamak için binalara giremediklerini” söyledi.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.