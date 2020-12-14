ABD’nin 46. Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, seçim sürecini bir hayli aktif geçirdi. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen, kampanyasını hem mitinglere katılarak hem de dijital ortamda sürdürdü. Tıpkı tek rakibi, ABD Başkanı Donald Trump gibi… Her iki siyasi de seçilmek için taraftarlarıyla buluşmanın ya da internetin tek başına bir fayda sağlayamayacağının farkındaydılar. Ancak dijital mecralarda fark yaratanların şansını bir parça artırdığını söyleyebilmek mümkün.

Amerikan The New York Times gazetesinde yer alan Kevin Roose imzalı makaleye göre, Joe Biden'ın başkanlık kampanyasının dijital direktörü Rob Flaherty, sosyal medya sitesi Twitter’ın gerçek hayatı yansıtmadığını düşündüklerini söyledi. Kampanya ekibi, bir başka sosyal mecra olan Facebook’a, hatta burada çok zaman geçiren “annelere” odaklandıklarının altını çiziyor. Yani görevden dönen askerleri, ülkesi için mutluluk ya da hüzün veren olayları, iç ısıtan hayvan videolarını takip eden bir hedef kitleden bahsettiklerini, onları ikna etmeye çalıştıklarını anlatıyorlar.

Elbette, ABD’deki başkanlık seçimleri süresince sosyal medya siteleri iyi bir sınav vermedi. Hem Facebook hem de Twitter çeşitli sebeplerle ABD Başkanı Trump’ın “seçime hile karıştırıldığı” gibi iddialarını içeren paylaşımlarını kaldırdı, gizledi ya da etiketledi. Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yurt dışındaki siyasi ve ticari ilişkileriyle ilgili bazı iddiaları ise görmezden geldiler. Haliyle bu taraflar arasında sert tartışmalara neden oldu. Ancak Biden’ın kampanya ekibinin “Facebook annelerinin önemini” düşünmesinin, bahsedilen kullanıcı profili ve sayısı açısından karşılığı var.

Şimdi o sayılara bakalım.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Dijital, mobil ve sosyal medya, dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şu anda 4,5 milyardan fazla insan internet kullanıyor, sosyal medya kullanıcıları 3,8 milyarı aştı. Bununla birlikte, verilerin kötüye kullanımı da sürüyor.

Her şeyden önce şirket olarak düşünüldüğünde, Facebook’un sosyal medya ortamına hükmettiği ifade edilebilir. Çünkü Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yine revaçta olan fotoğraf ve video platformu Instagram, elbette Facebook ve yine mesajlaşma uygulaması Messenger ile dünyanın en büyük sosyal medya / çevrim içi mesajlaşma hizmetlerinden 4’üne sahip.

Instagram’ı 2012’nin nisan ayında 1 milyar dolar, WhatsApp’ı da 2014’ün şubat ayında 19 milyar dolara satın aldı. Bu arada Facebook’un satın almalarına “şeffaf olmadığı” ve “tekelleşmeye döndüğü” gibi gerekçelerle eleştiriler yöneltildiğini de ekleyelim.

Instagram satın alındığında yaklaşık 30 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipken, bu sayı artık 1 milyarı çoktan geçti. 450 milyon kullanıcısı olan WhatsApp da 2 milyarı aşarak oldukça büyüdü. Üstelik veriler Instagram için 2018’in haziran, WhatsApp için de 2020’nin şubat ayı verileri. Şirket bu tarihlerden sonra yeni kullanıcı sayılarını herkese açık paylaşmadı.

Şirketin kendi adını taşıyan platformu Facebook, 2,5 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcısıyla tartışmasız ilk sırada. Dünya genelinde en çok bu tercih ediliyor.

Kullanıcı sayısı en son 2017’nin 3. çeyreğinde resmi olarak açıklanan Messenger’ın 1,5 milyar civarında aktif kullanıcısı var.

3 milyarı aşan aylık aktif kullanıcı

Yani Facebook, kendi uygulama ailesi genelinde şu an 3 milyardan fazla “aylık aktif kişi”ye sahip. Bu da şöyle tanımlanabilir: Facebook, Instagram, Messenger ve / veya WhatsApp'ın kayıtlı ve oturum açmış bir kullanıcısı. Söz konusu ürünlerden en az birini, ölçüm tarihinden itibaren son 30 gün içinde bir mobil cihaz uygulaması veya bir web ya da mobil tarayıcı kullanarak ziyaret etmesi kıstas.

Facebook bu yeni sistemini 2019'da rapor etmeye başladı.

Popüler video platformu YouTube’un aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyardan yüksek, bir başka bilinen hatta son dönemin yükselişe geçen uygulaması TikTok’un 1 milyar civarı, Twitter’ın ise 500 milyondan fazla.

[Fotoğraf: Getty]

ABD’deki veriler ne anlatıyor?

Tüm dünyanın dijital verilerini paylaşan We Are Social’ın 2020 raporuna göre, Facebook’un yaygın olduğu ilk 3 ülke arasında, yaklaşık 230 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ile ABD de yer alıyor.

ABD'de 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının yüzde 70'ten fazlasının sosyal medya tercihi bu platform.

Kullanıcıların yarıdan fazlası kadın. Orta yaş ve üzeri siteye daha çok giriş yapıyor.

ABD'de herhangi bir mecradan günlük internet tüketiminin 7 saate yakın olduğunu, sosyal medyada geçirilen sürenin 2 saati aştığını da belirtmekte fayda var.

Reklamcıların gözü kulağı bu platformlarda

Sosyal medya şirketleri, özellikle Facebook, sadece milyonlarca kullanıcıya sahip olmakla kalmıyor, reklamverenler için de çekiciliğini koruyor. Her ne kadar nefret suçu gibi sebeplerle bazen reklamlarını çekseler bile sosyal medyaya mecburlar.

Zira bu mecraların kullanıcıları, beğenme ye da beğenmemeleriyle davranışlara dayalı olarak belirli grupları hedefleme yeteneğine de sahip. Üstelik internet kullanıcılarının neredeyse yarısının reklam engelleyici kullanmasına rağmen…

Bu nedenle sosyal medya reklamcılığı son birkaç yılda büyüdükçe büyüdü. Küresel sosyal medya reklam gelirinin 2020’de 100 milyar doları aşması bekleniyor.