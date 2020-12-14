COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, koronavirüs vaka sayısı 72 milyon 647 bin 787’ye çıkarken, virüs saptanan 50 milyon 865 bin 504 kişi sağlığına kavuştu. Salgın nedeniyle 1 milyon 618 bin 918 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de de 16 milyon 737 bin 267 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 306 bin 459 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan 9 milyon 884 bin 716, Brezilya 6 milyon 901 bin 990, Rusya 2 milyon 653 bin 928, Fransa 2 milyon 376 bin 852, İngiltere 1 milyon 849 bin 403, İtalya 1 milyon 843 bin 712, Türkiye 1 milyon 836 bin 728, İspanya 1 milyon 741 bin 439, Arjantin 1 milyon 498 bin 160, Kolombiya 1 milyon 425 bin 774, Almanya 1 milyon 338 bin 483, Meksika 1 milyon 250 bin 44, Polonya 1 milyon 135 bin 676 ve İran 1 milyon 108 bin 269."

Can kaybının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (181 bin 419), Hindistan (143 bin 393), Meksika 113 bin 953, İtalya 64 bin 520, İngiltere 64 bin 170, Fransa 57 bin 911, İran 52 bin 196, İspanya 47 bin 624, Rusya 46 bin 941, Arjantin 40 bin 766, Kolombiya 39 bin 53, Peru 36 bin 677, Güney Afrika 23 bin 276, Polonya 22 bin 864, Almanya 22 bin 406, Endonezya 18 bin 819, Belçika 17 bin 951, Türkiye 16 bin 417, Şili 15 bin 886, Ukrayna 15 bin 154, Ekvador 13 bin 875, Kanada 13 bin 431, Romanya 13 bin 385, Irak 12 bin 579 ve Hollanda 10 bin 48."