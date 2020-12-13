Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 150 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 533 artışla 2 milyon 376 bin 852'ye yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 911'e çıktı.
Hastanelerde 2 bin 871'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 252 artışla 176 bin 995'e ulaştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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