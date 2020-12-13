Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trump yaptırımları veto edecek
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırımı da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını veto edeceğini duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu tasarının "en büyük kazananın Çin olacağını" belirterek "Veto edeceğim" dedi.
ABD Başkanı'nın, Yasa Tasarısı masasına gelmesinden itibaren 10 günlük veto süresi bulunuyor.
Trump veto ederse, Senato'nun tasarıyı tekrar onaylaması durumunda yaptırımlar devreye girecek.
Tasarıda, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle yaptırım uygulanması talep ediliyor.
Etiketler: ABD Donald Trump Son Dakika
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