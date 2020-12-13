Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'ten 30 milyon dozluk koronavirüs aşısı sözleşmesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bangladeş, Oxford-AstraZeneca’nın koronavirüs aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile 30 milyon dozluk aşı satın alma sözleşmesi imzaladı.
Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahid Maleque, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, bu kapsamda ilk 5 milyon dozun ocakta kendilerine ulaşacağını açıkladı.
Bakan Maleque, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısını üreten SII ile satın alma sözleşmesi imzaladıklarını, yılbaşından itibaren 6 ay boyunca aylık 5 milyon aşı tedarik edileceğini belirtti.
Aşı ücretsiz olacak
Maleque, aşının maliyetinin doz başına 6,5 dolar olduğunu ancak aşının ücretsiz olacağını kaydetti.
Bangladeş'te ocaktan itibaren 6 ay boyunca aylık 2,5 milyon kişiye aşı vurulması planlanıyor.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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