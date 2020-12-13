Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahid Maleque, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, bu kapsamda ilk 5 milyon dozun ocakta kendilerine ulaşacağını açıkladı.

Bakan Maleque, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısını üreten SII ile satın alma sözleşmesi imzaladıklarını, yılbaşından itibaren 6 ay boyunca aylık 5 milyon aşı tedarik edileceğini belirtti.

Aşı ücretsiz olacak

Maleque, aşının maliyetinin doz başına 6,5 dolar olduğunu ancak aşının ücretsiz olacağını kaydetti.

Bangladeş'te ocaktan itibaren 6 ay boyunca aylık 2,5 milyon kişiye aşı vurulması planlanıyor.