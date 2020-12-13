İtalya'da bir günde 484 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520 oldu.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 938 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Ülkede bugünkü verilerin ardından yapılan testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 11,7 olduğu belirtildi. Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 712 oldu.
Aktif COVID-19 hasta sayısı önceki günlere nazaran biraz artarak 686 bin 31'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 158'e geriledi.
Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520'ye çıktı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya’da salgının başından bu yana COVID-19'dan ölenlerin sayısı, İngiltere'yi geride bırakarak Avrupa’da ilk sıraya, dünyada 5'inci sıraya çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 270 artarak, 1 milyon 93 bin 161 oldu.