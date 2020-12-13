İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 938 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Ülkede bugünkü verilerin ardından yapılan testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 11,7 olduğu belirtildi. Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 712 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı önceki günlere nazaran biraz artarak 686 bin 31'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 158'e geriledi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520'ye çıktı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya’da salgının başından bu yana COVID-19'dan ölenlerin sayısı, İngiltere'yi geride bırakarak Avrupa’da ilk sıraya, dünyada 5'inci sıraya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 270 artarak, 1 milyon 93 bin 161 oldu.