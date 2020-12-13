Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı 52 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196'ya çıktı.
İran'da 7 bin 451 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 108 bin 269'a ulaştı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumu ağır.
Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 812 bin 270.
Etiketler: İran Koronavirüs
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