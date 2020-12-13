Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan’da polis merkezi yakınında bombalı saldırı
Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bir polis merkezinin yakınında el bombası ile düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.
Bu, son 10 gün içinde Ravalpindi'de polis merkezinin hedef alındığı 2'nci saldırı oldu.
4 Aralık'ta Pir Vadhai Polis Merkezi'nin yakınında el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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