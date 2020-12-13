Bu, son 10 gün içinde Ravalpindi'de polis merkezinin hedef alındığı 2'nci saldırı oldu.

4 Aralık'ta Pir Vadhai Polis Merkezi'nin yakınında el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.