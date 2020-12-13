Polisler, marketten dönen sığınmacıları kontrol için durdurdu, ardından dövmeye başladı.

Kara Tepe sığınmacı kampı dışında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıkınca, polislere, bedensel zarar verme, işkence yapma ve ırkçılıkla mücadele yasalarını çiğneme suçlamaları ile dava açıldı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan polisler, sığınmacıların alkollü olduğunu ve çevreden geçen araçlara zarar verdiğini iddia etti.