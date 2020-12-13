Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunan polisinin sığınmacılara dayağı kamerada
Yunan polisi, Midilli Adası'nda iki sığınmacıyı acımasızca dövdü. Görüntüler ortaya çıkınca polislere dava açıldı.
Polisler, marketten dönen sığınmacıları kontrol için durdurdu, ardından dövmeye başladı.
Kara Tepe sığınmacı kampı dışında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıkınca, polislere, bedensel zarar verme, işkence yapma ve ırkçılıkla mücadele yasalarını çiğneme suçlamaları ile dava açıldı.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan polisler, sığınmacıların alkollü olduğunu ve çevreden geçen araçlara zarar verdiğini iddia etti.
Etiketler: Yunanistan
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