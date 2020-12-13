Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İdlib'de çadırda yaşayan 100 aile sıcak yuvaya kavuştu
Türkiye Diyanet Vakfı, Umuda Koşanlar Derneğinin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'te savaş mağduru aileler için 100 briket ev inşa etti.
Suriye'de, Esed rejiminin saldırılarında yuvalarını kaybeden, derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren bölge halkı, Türkiye'nin girişimleriyle başlarını sokacak sıcak eve kavuştular.
Türkiye Diyanet Vakfı ile Umuda Koşanlar Derneği, Suriye'nin İdlib ilinde savaş mağdurları için kolları sıvadı.
Yapımına başlanan 100 briket ev tamamlandı. Evlerin teslimi için düzenlenen törende ihtiyaç sahibi aileler mutluluk yaşadı.
Bölgede 250 aileye; gıda, temizlik paketi, soba ve yakıt yardımı da yapıldı.
Etiketler: İdlib Türkiye Diyanet Vakfı
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