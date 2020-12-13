Pfizer, ABD'deki ilk koronavirüs aşılarının eyaletlere dağıtımına başladı. İlk sevkiyat Michigan eyaletindeki fabrikadan kamyonlarla gerçekleştirildi.

Aşıların sıfırın altında yaklaşık 94 derecede tutulabilmesi için kamyonlarda kuru buz kullanılıyor.

Aşı ilk olarak bakım evinde kalanlarla sağlık çalışanlarına yapılacak. Ancak aşılamanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir tarih verilmedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de aşının kullanılmasını tavsiye etti.