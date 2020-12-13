Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de rekor vaka artışı: Acil durum toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede son 24 saatte 1030 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Devlet Başkanı Moon Jae-in, acil durum toplantısı düzenledi.
Güney Kore'de son bir günde 2 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 580'e ulaştı.
Topplam vaka sayısı ise 42 bin 766'ya çıktı.
Vakalardaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in, acil durum toplantısı tertip etti.
Moon, toplantının ardından yaptığı açıklamada, salgında kritik bir dönemden geçildiğini belirtti; günlük vaka sayısının bu seviyede ilerlemesi halinde 3'üncü seviye tedbirlere geçileceğini söyledi.
Ülkede bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs Güney Kore
Son Haberler
- 11:47
- 11:38
- 11:21
- 11:12
- 11:06
Sıradaki Haber
Çin'de 24 yeni vaka görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz