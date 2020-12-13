TRT Arapça'ya telifle çalışan muhabir Hüseyin Hattab, Suriye'nin El Bab ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Maske takan motosikletli saldırganlar, Hattab'ı kurşun yağmuruna tuttu.

Suriyeli gazeteci Hüseyin Hattab'ın cansız bedeni, yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı.

Hattab'ı hedef alan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 ay önce de saldırıya uğramıştı

Hüseyin Hattab, üç ay önce de Sufeyra ilçesinde saldırıya uğramıştı. Saldırıların bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

38 yaşındaki Hattab, TRT Arapça'nın yanı sıra birçok uluslararası kanala da yaptığı haberlerle katkı sağlıyordu.