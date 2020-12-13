ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları arasında arbede
ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri sokağa indi. Başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu'nun yarın yapacağı oylama öncesi, Trump'a destek gösterisi yapıldı. Trump karşıtlarının da sokağa inmesiyle gergin anlar yaşandı.
ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi Trump'a destek için meydanlara indi.
Başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylaması öncesi sokaklar hareketlendi.
Seçim sonuçlarına itiraz eden göstericiler Kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.
Çıkan arbedede 1 kişi bıçaklandı
Trump destekçilerinin gösterilerine karşı solcu gruplar da "Siyah hayatlar değerlidir" sloganlarıyla sokağa çıktı.
Karşıt gruplar arasında zaman zaman arbede çıktı. Olaylarda 1 kişi bıçaklandı. Yer yer polisle göstericiler de karşı karşıya geldi, birçok kişi gözaltına alındı.
Olaylar gece boyu devam etti.
Trump destekçileri büyük gösteriye hazırlanıyor
Seçiciler Kurulu oylamasından önce, Trump destekçileri on binlerce kişinin katılacağı bir gösteriye hazırlanıyor.
Büyük gösteri için, şehir merkezinde sıkı güvenlik önemleri alınırken, hafta sonu boyunca birçok cadde trafiğe kapatılacak.