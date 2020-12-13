Pfizer, ABD'deki ilk koronavirüs aşılarının bu sabah eyaletlere dağıtımının başlayacağını açıkladı.

İlk aşamada yaklaşık 3 milyon doz aşının dağıtımı 150 merkez üzerinden yapılacak. İlk sevkiyat Pfizer'ın Michigan eyaletindeki fabrikasından kamyonlarla gerçekleştirilecek.

"İlk aşı 24 saatten kısa süre içinde yapılacak"

Aşıların sıfırın altında yaklaşık 94 derecede tutulabilmesi için kamyonlarda kuru buz kullanılacak.

Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD'de ilk aşı 24 saatten kısa süre içinde yapılacak" dedi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden 'aşı' tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımı konusunda tavsiyede bulundu.