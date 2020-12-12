Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 05:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den koronavirüs aşısına onay
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, dün aşıya acil durum kullanım onayı verilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.
İlaç Dairesi daha önce de aşının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğrulamıştı.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Biontech Koronavirüs
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