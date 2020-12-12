Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Trump'ın ekibinin birçok eyalette açtığı dava reddedilmişti.