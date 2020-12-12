Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksek Mahkeme Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik davayı reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti.
Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.
3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.
Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.
Trump'ın ekibinin birçok eyalette açtığı dava reddedilmişti.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden
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