Fransa, İç Güvenlik Direktörlüğü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde terör operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda, eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 7'si mahkemeye sevk edildi.

Yapılan aramada, terör eylemlerinde de kullanılan silah ve mühimmat çeşitleri bulundu.

Yakalananlar arasında terör örgütü PKK/YPG saflarında uzun yıllar yer almış bir Fransız'ın da bulunduğu açıklandı.

Sözkonusu teröristin PKK/YPG içinde 10 yıl kaldıktan sonra 2018'de Fransa'ya döndüğü belirtildi.