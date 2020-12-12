Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 04:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa polisi PKK/YPG’li teröristi yakaladı
Fransa'da eylem hazırlığında olan ve terör örgütü PKK/YPG saflarında çatışan Fransız terörist polisin operasyonuyla yakalandı.
Fransa, İç Güvenlik Direktörlüğü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde terör operasyonu düzenledi.
Operasyonlarda, eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 7'si mahkemeye sevk edildi.
Yapılan aramada, terör eylemlerinde de kullanılan silah ve mühimmat çeşitleri bulundu.
Yakalananlar arasında terör örgütü PKK/YPG saflarında uzun yıllar yer almış bir Fransız'ın da bulunduğu açıklandı.
Sözkonusu teröristin PKK/YPG içinde 10 yıl kaldıktan sonra 2018'de Fransa'ya döndüğü belirtildi.
Etiketler: Fransa Terör Örgütü PKK/YPG
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