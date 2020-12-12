Tiran'daki hastanede yaralı polis Fadil Allaraj'ı ziyaret eden Rama, polisin ailesine, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu'nun nakil için Türk yetkililerle temasta olduğunu söyledi.

Rama, "En kötüsü geçti. Şimdi onu yaralı askerler için sahip oldukları özel hastaneye götürmek için Türkiye'deki yetkililerle temastayız." ifadelerini kullandı.

Protestolar 3 gün sürdü

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Üç gündür süren protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.