Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı "geçici bütçe" yoluyla çözüldü.

Temsilciler Meclisi ve Senatoda kabul edilen "geçici bütçe tasarısı" Trump'ın masasına geldi.

Trump, hükümete 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak tasarıyı onaylandı.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, genel bütçe tasarısı üzerinde anlaşamamıştı.

Bu nedenle hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için bir haftalık geçici bütçe tasarısına ihtiyaç duyulmuştu.