İngiliz Independent gazetesi, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Paris ziyaretini analiz etti.

Macron'un darbeci Sisi'ye "Yüksek Onur Nişanı" vermesini değerlendirdi.

Haberde Sisi'ye onur nişanı verilen törende Fransız gazetecilerin davet edilmediği, Paris yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapmadığı hatırlatıldı.

Macron'un, Sisi'ye onur nişanını, Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için verdiğini yazdı.

"Mısır'daki insan hakları ihlalleri görmezden geliniyor"

Haberde, Fransa ile Mısır arasındaki kirli ittifakın ayrıntılarına da yer verildi.

Fransa'nın ekonomi ve savunma alanlarındaki işbirliğine karşı Mısır'daki insan hakları ihlallerini görmezden geldiğine dikkat çekildi.

"Türkiye'ye karşı bir güç olarak kullanıyor"

Macron'un bu tutumunun nedeni olarak da iki gerekçeye işaret edildi. Fransa'nın dünya ölçeğinde ekonomik etkisinin ve asker gücünün azalması ve Türkiye'yi kendi çıkarları için bir tehdit olarak kodlaması.

Analizde, Fransa'nın Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğü vurgulandı. Paris yönetiminin, Mısır'ı Türkiye'nin hedeflerine karşı koymak için bir güç olarak kullandığı belirtildi.

Sisi yönetiminin, Fransa'ya Doğu Akdeniz, Libya ve Sudan'daki etkinliğini korumak için yardım ettiğine de yer verildi.