Sisi'ye, Elysee Sarayı'nda Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı Legion d'Honneur verildi.

Fransız basınından dahi gizlenen olay, bir Fransız kanalındaki programda ifşa edildi.

"Bitti" denilen resmi programın aslında devam ettiği, onur nişanının da programının ardından verildiği aktarıldı.

Ziyaret protesto edilmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.

Ziyaretin ardından Paris'te Ulusal Meclis önünde çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlamenterleri ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protesto gösterisi düzenlenmişti

[Fotoğraf: Reuters]