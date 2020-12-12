Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 05:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 406 artışla 2 milyon 351 bin 372'ye yükseldi.
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 323 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 57 bin 567'ye çıktı.
Hastanelerde 2 bin 884'ü yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 975 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1233 artışla 175 bin 891'e ulaştı. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı düşüyor.
Etiketler: Koronavirüs Fransa
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