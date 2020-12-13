Irak ordusu tarafından, Kerkük kentinin Dibis ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının kullandıkları bir sığınağa girerken, terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen bomba patladı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, uzaktan kumandayla bombanın patlaması sonucu, Irak ordusundan 1 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Olay üzerine bölgede operasyon genişletildi.

DEAŞ'ın kırsallarda saldırıları sürüyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.