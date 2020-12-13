Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 05:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filistinli gazeteci Haşram koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Filistinli gazeteci Ömer Haşram, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haşram, 2012'de de Suriye'deki iç savaşta vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanmıştı.
Filistinli Gazeteci Ömer Haşram, El Cezire televizyonunun Ankara muhabiri olarak görev yapıyordu. Suriye'deki iç savaşta önemli haberlere imza attı.
2012 yılında Suriye'de yayın yaptıkları nokta rejim güçleri tarafından vurulmuş, Haşram, vücuduna isabet eden dört şarapnel parçası ile yaralanmıştı.
Ömer Haşram 2014'te de DEAŞ'ın elinden son anda kurtulmuştu.
Filistinli gazeteci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: DEAŞ Filistin Devleti Koronavirüs
Sıradaki Haber
Libya ordusu: Hafter, Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz