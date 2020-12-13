Filistinli Gazeteci Ömer Haşram, El Cezire televizyonunun Ankara muhabiri olarak görev yapıyordu. Suriye'deki iç savaşta önemli haberlere imza attı.

2012 yılında Suriye'de yayın yaptıkları nokta rejim güçleri tarafından vurulmuş, Haşram, vücuduna isabet eden dört şarapnel parçası ile yaralanmıştı.

Ömer Haşram 2014'te de DEAŞ'ın elinden son anda kurtulmuştu.

Filistinli gazeteci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.