Libya'da isyancı Hafter, silahlanmayı sürdürüyor.

Hafter güçleri Sirte, Cufra ve güney bölgesinde askeri varlığını artırıyor.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi, 23 silahlı aracın yanı sıra cephane yüklü iki kamyondan oluşan konvoyun Cufra'dan ülkenin güneyine geçtiğini duyurdu.

'Hafter istikrar değil, savaş istiyor'

Açıklamada, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının da Sirte'deki askeri Gırdabiyye Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Tüm bu sevkiyatın, isyancı Hafter'in Libya'da istikrar değil, ülkenin başına geçmek için savaş istediğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Hafter güçleri, bölgeye silah ve paralı asker sevkiyatını sürdürüyor

Ortak Operasyon Dairesi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada da Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker sevkiyatının sürdüğünü açıklamıştı.

Sirte kenti ve Cufra bölgesi, Libya Hükumeti'ne bağlı ordu birlikleri ile isyancı Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.